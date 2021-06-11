В Украине водоснабжение находится в аварийном положении

В Украине также изношены основные системы централизованного водоснабжения и водоотведения: в аварийном состоянии 35% водопроводных сетей, 38% сетей водоотведения и почти 30% насосных агрегатов на насосных станциях. Из-за этого наблюдается высокий уровень потерь питьевой воды – около 36% по стране, сообщает Слово и дело.

Основная причина – очистные сооружения и сети были построены еще в 70-80 годах прошлого века. При этом с тех пор они почти не обновлялись.

Системы водоснабжения в Украине. Источник: "Слово и дело"

Почти вся страна получает услуги центрального водоснабжения. Исключение – Львовская и Черновицкая области, ведь там услугами охвачено 95,5% и 90,9% городов. Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением выше в городах – 99,1%. Им обеспечены 89,8% поселков городского типа, а также 30,1% сел.

Так, у 69% населения есть доступ к системам централизованного водоснабжения, у 47,8% – к системе водоотведения. При этом в 9 регионах воду используют по графику или привозную.