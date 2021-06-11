Свежий рейтинг партий: кто бы прошел в Раду на выборах

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в начале июня. Еще три собрали бы по 4,2% голосов, что дает им высокие шансы на прохождение в парламент, сообщает Интерфакс-Украина.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 20,3% определившихся с выбором украинцев, за "Европейскую солидарность" – 18,5%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 12%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,9%, за "Силу и честь" – 7,2%. По 4,2% голосов определившихся респондентов собрали бы партии "Украинская стратегия Гройсмана", "Оппозиционный блок" и Радикальная партия.

За "Граждансую позицию" проголосовало бы 3,5% определившихся, за Партию Шария – 3,4%, за партии "Удар" и "Голос" – по 2,1%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,8%, за Объединение "Самопомич" – 1,5%, за партию "ПроПозиция" – 1,1%, за "Национальный корпус" – 0,9%, за партию "За будущее" – 0,8%, за другие партии вместе взятые – 0,5%.

Кроме того, 16,2% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,3% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,6% отказались отвечать.

В КМИС отмечают рост рейтинга "Европейской солидарности" и "Батькивщины" на 0,8 и 1,8 процентных пункта соответственно за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля. Также отмечается рост рейтинга "Украинской стратегии Гройсмана" на 0,3% процентных пункта, "Оппозиционного блока" (на 0,9), Радикальной партии (на 0,1), "Голоса" (на 0,5) и "ПроПозиции" (на 0,4).

За это же время зафиксировано снижение рейтинга "Слуги народа", ОПЗЖ и партии "Сила и честь" на 1, 0,3 и 0,4 процентных пункта соответственно. Также отмечается снижение рейтинга "Гражданской позиции" и "Нацкорпуса" (на 0,2 процентных пункта), "Удара" (на 0,7), "Самопомочи" (на 0,5), партии "За будущее" (на 0,6).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.