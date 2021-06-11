Украинцам продают фальсификат алкоголя: где покупать опаснее всего

В Украине до 50% алкоголя на рынке – фальсификат. Наибольшая вероятность приобрести “паленый” виски, джин, текилу и тому подобное – в ресторанах и небольших магазинах, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил экономист, член международных организаций CFA та АССА Ростислав Чайкивский. По его словам, наибольшая вероятность купить дорогой алкоголь хорошего качества в больших, сетевых магазинах, которые работают с проверенными поставщиками. А вот фальсификат можно найти во всех других точках.

“Думаю, фальсификата такого алкоголя на рынке более 50%. Основной риск купить фальсификат в маленьких магазинчиках и, к сожалению, в заведениях питания: кафе, барах, ресторанах. Если вы покупаете алкоголь в ресторане, тем более не бутылкой, а на розлив, что вам налили – вы никогда не сможете проверить. Кроме того, если клиент хорошо выпил, что именно ему наливают, он уже не так хорошо чувствует. Мало того, что там и так большая наценка на алкоголь, а это еще дополнительная прибыль. В целом, заведения питания – это один из основных каналов, по которому ходит фальсификат”, - рассказал эксперт.

По словам Чайкивского, когда вы покупаете элитный алкоголь, стоит насторожиться, если за него просят слишком низкую цену. Если же вы решили покупать такие напитки через интернет, то вероятность приобрести фальсификат равна практически 100%.