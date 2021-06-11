Британия заявила о готовности пожертвовать 100 миллионов доз вакцин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз вакцин от коронавируса тем странам, которые в этом нуждаются. На такой шаг Лондон может пойти из-за успеха программы по вакцинации в стране, сообщает РБК-Украина.

"Успех нашей программы по вакцинации означает, что мы можем пожертвовать по меньшей мере 100 миллионов избыточных доз тем, кто в них нуждается" , - заявил Джонсон.

Он выразил надежду, что лидеры других стран "Большой семерки" (G7) дадут подобные обещания, "чтобы вместе мы могли вакцинировать мир до конца следующего года".

Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит " Большой семерки". Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.

Ожидается, что лидеры стран "Большой семерки" объявят о поставках вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами. Речь идет о поставках 1 млрд доз вакцин в 2022 году.

Таким образом политики хотят помочь провести вакцинацию 80% взрослого населения во всем мире.