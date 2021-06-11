Луганская прокуратура объявила в розыск 12 приспешников "ЛНР"

Луганская прокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против гражданских лиц 12 участникам незаконного формирования группировки “ЛНР” и объявила их в розыск, сообщает Слово и дело.

“Сообщено о подозрении 12 участникам преступной организации. Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угоны автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушение законов и обычаев войны. Сейчас подозреваемые объявлены в розыск”, – написала пресс-служба Луганской прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2014-го житель Луганска, находясь в составе незаконного формирования “казацкая национальная гвардия всевеликого войска Донского им. М. И. Платова”, с целью осуществления ряда тяжких и особо тяжких преступлений, организовал и возглавил преступную группировку, в состав которой вошли 12 человек. Участники преступной организации имели оружие.

Известно, что на совершение преступлений злоумышленники выезжали несколькими машинами, что обеспечивало их прикрытие во время совершения нападений и создавало эффект реальной угрозы применения насилия.