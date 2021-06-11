В Запорожье началось масштабное преобразование Хортицы

На Хортице в Запорожье стартовали работы по обновлению острова, в результате которых Хортица должна стать "туристическим магнитом" региона, привлекательного для любителей истории, природы и культурных событий. Проект запустили в рамках программы "Большая стройка" Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

По заявлению пресс-службы Запорожской ОГА, в этом году планируют обновить Музей истории запорожского казачества, холм с флагштоком и Казачий круг. Следующим шагом станет превращение всей территории острова в огромное общественное пространство, адаптированное к потребностям всех посетителей.

Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

"Ресурс есть – почти 100 млн гривен. Это 77,3 млн Министерства культуры и информационной политики и почти 20 млн из областного бюджета. Более того, планируется выделить еще средства. То есть работы начинаются, Хортица будет возрождена", – отметил глава областной государственной администрации Александр Старух.

Тендеры на первую стадию проекта уже проведены, на территории Хортицы начали работать бригады и техника. Разработку концепции проекта профинансировала компания "Метинвест".

Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Одним из первых вернется к жизни Музей, который из-за аварийного состояния не работал уже шесть лет. Также переоборудуют холм с обзорной площадкой, которая станет первым туристическим объектом в Украине, доступным для всех. В частности, дорожки к холму сделают под углом 5%, согласно нормам ДБН для маломобильных групп населения, а на каждом 0,8 м высоты предусмотрены места, где можно отдохнуть.

В обладминистрации также заверили, что в ходе ревитализации острова особое внимание уделят сохранению природы Национального заповедника.

Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

Хортицу и оба берега Запорожья соединят мостами, возведение которых возобновили в прошлом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ко Дню независимости планируют открыть движение по второй части балочного моста через Днепр.