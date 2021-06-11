Как выбрать б/у автомобиль в интернете

В Украине значительно увеличился интерес к подержаным автомобилям. В большинстве случаев их ищут и покупают через интернет, сообщает Обозреватель.

Обычно украинцы выбирают 4-5 вариантов, а затем договариваются о встрече с владельцами машин. Еще во время просмотра объявления можно многое узнать об автомобиле и определить, стоит ли он внимания.

Сразу обращайте внимание на цену. Если она очень низкая, это может свидетельствовать о том, что объявление разместил мошенник, или автомобиль в очень плохом состоянии. Также это может означать, что машина имеет сомнительное прошлое – о ней продавец не расскажет всю правду, ее может быть сложно переоформить, выехать за границу и тому подобное.

Также низкая цена может свидетельствовать о том, что объявление опубликовали перекупщики, которые с помощью несуществующих предложений сбивают цену тем, кто действительно продает авто.

Кроме того, от слишком высоких цен тоже есть смысл держаться подальше, потому что с такими продавцами может быть трудно найти общий язык. Понятие допустимого торга у каждого разное.

Часто владельцы добавляют к цене своего авто до 500 долларов, потому что рассчитывают на торг. Поэтому не забывайте о том, что можно выбить скидку, но делать это лучше во время встречи с продавцом, чтобы не отпугнуть его.

Оценивать фото машины также очень важно. По их количеству и качеству можно понять, в каком состоянии находится автомобиль. Кроме того, так можно отличить реального продавца от перекупщика или мошенника. Первый точно не хочет тратить лишнее время на покупателей, которые на встрече поймут, что перед ними совсем не то авто, которое было в объявлении. Стоит обходить стороной объявления без фото или с изображениями разных автомобилей.

Далее нужно внимательно читать описание в объявлении. Кроме информации о пробеге, объеме двигателя, типе трансмиссии или году выпуска, продавцы указывают также, не был ли автомобиль в ДТП, не крашен ли, первая ли регистрация, есть ли сервисная книжка.

Когда в описании очень мало информации или там короткие и стандартные выражения, вроде, "идеальное состояние", "все вопросы – по телефону", тогда это может быть не добросовестный перекупщик.

Также важно собрать информацию об истории автомобиля. Например, с помощью VIN-кода можно узнать о пробеге, ДТП, регистрации, количестве предыдущих владельцев и тому подобное. Этот код состоит из 17 символов и указывается в техпаспорте в строке "Номер шасси".

Код можно узнать не только от владельца, но и по номеру машины. Введите ее регистрационный номер в любой сервис по оформлению автогражданки. С полученным кодом можно обратиться к одному из специальных сервисов онлайн, но это может обойтись в сумму до 700 грн.

Во время общения с продавцом задайте ему ряд обязательных вопросов, которых не стоит стесняться. Спросите о причине продажи. Так сможете проверить владельца на откровенность.

Также узнайте для чего использовалось авто: для регулярных поездок по городу, между городами или для такси. Это поможет определить ресурс машины.

Спросите, не против ли владелец, если вы приведете своего механика или обратитесь к внешнему сервисному центру для оценки машины. Для продавца, который не скрывает ее состояние, это не должно быть проблемой.

Попросите фото или сканы сервисной книжки и расспросите, какие регламентные работы проводились с машиной. Так сможете больше узнать о техническом состоянии и перспективе дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Кроме того, можно поинтересоваться и о дополнительных "бонусах", которые владельцы могут бесплатно отдать при продаже. Например, комплект резины, набор инструментов или подсказать мастера, который обслуживал авто.

Обсудите заключение договора о купле-продаже авто. Законное оформление сделки застрахует вас от ареста, кредита, заявления от продавца о якобы похищении и других неожиданных сюрпризах. Сделать это можно в сервисном центре МВД, частных компаниях или у нотариуса.