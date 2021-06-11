В ОП опровергают "теорию заговора" о соглашении США и РФ насчет Украины

Новоназначенный заместитель главы офиса президента Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику, отверг возможность "большой сделки" между президентами России и США в отношении Украины за ее спиной, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, возможно ли крупное соглашение между США и Россией по Украине, заключенное за ее спиной, Сибига сказал, что категорически это отрицает.

"Это все конспирологические теории, теории заговора – не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", – сказал Сибига.

Он отметил, что накануне встречи президентов России и США 16 июня в Женеве украинская сторона доносила свою позицию в разговорах с партнерами.

"Я имею в виду разговоры и с США, и с Канадой, и с другими нашими ключевыми союзниками" , – сказал Сибига.

Он добавил, что по итогам телефонной беседы между украинским и американским президентами можно "фиксировать согласованность и координацию позиций" .