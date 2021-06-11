УЗ завершила ремонт Pesa и добавляет рейсы: расписание

Спрос пассажиров на экспресс из Киева до Международного аэропорта "Борисполь" растет, сообщает УНИАН.

В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Учитывая востребованность поезда, с 11 июня "Укрзализныця" выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa.

Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

Добавляются следующие рейсы:

по маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-Аэропорт:

№ 804 — отправка в 01.00, прибытие в 01.40;

№ 808 — отправка в 03.00, прибытие в 03.40;

№ 810 — отправка в 04.52, прибытие в 05.32;

№ 812 — отправка в 05.43, прибытие в 06.23;

№ 838 — отправка в 15.45, прибытие в 16.25;

№ 852 — отправка в 20.42, прибытие в 21.22;

по маршруту Борисполь-Аэропорт — Киев-Пассажирский: