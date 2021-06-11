Доктор Комаровский рассказал, как собрать детскую аптечку в дорогу

Сезон отпусков и семейного отдыха стартовал: важно взять в поездку не только удобные вещи, обналичить деньги и не забыть любимые детьми игрушки. Ответственные родители обязательно возьмут с собой аптечку путешественника, сообщает Сегодня.

Какие факторы важно учесть родителям и что вообще должно быть в детской аптечке, рассказал детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Что важно учесть родителям при сборе аптечки в дорогу

Отравляясь на отдых всей семьей, важно позаботиться о всех ее членах. Ведь здоровье малышей, особенно самых маленьких, зависит от их родителей. Значит, всем нужно оставаться "на плаву". Учтите специфику того места, куда вы собираетесь поехать. Также берите во внимание возраст и состояние здоровья всех членов семьи. Родителям, если у них уже есть хронические заболевания, (например, сахарный диабет) важно не забыть препараты, которые они принимают на постоянной основе.

Также учитывайте возраст ребенка и его общее состояние на момент поездки и перед ней. И если малыш на данный момент принимает какие-либо лекарства, то обязательно взять их с собой.

А какие препараты обязательно должны быть в детской аптечке?

Например, если вашего ребенка постоянно беспокоят запоры, то в аптечке должны быть свечи с глицерином. Кроме этого, есть лекарства, которые всегда должны быть в любой детской аптечке. Обязательно должны быть два препарата: