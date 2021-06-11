Под ОП проходит очередная акция против продажи земли

Сегодня, 11 июня, под зданием ОП собрались около 150 человек. Митингуют против продажи земли.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Организаторы митинга отметили, что "акция всеукраинская и люди приехали с разных уголков страны".

Протестующие хотят, чтобы их требования услышал Владимир Зеленский. По их мнению, украинская земля - не товар и владеть ею, согласно Конституции, может только украинский народ, а не банки, юрлица или заграничные корпорации.