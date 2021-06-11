Правительство Швейцарии направит тысячи военных для охраны Путина и Байдена

Тысяча швейцарских военнослужащих обеспечит охрану встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщает Лента.Ру.

Правительство Швейцарии одобрило направление тысячи военных в Женеву для помощи властям кантона. Сообщается, что военнослужащие будут охранять иностранные представительства и предоставят женевской полиции воздушный и водный транспорт.

Правительство Швейцарии подчеркивает, что это не повлечет дополнительных расходов для страны, поскольку оны покрываются бюджетом.