Кабмин назначил расследование в отношении главы "Энергоатома"

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованному в пятницу правительственному распоряжению № 608-р от 9 июня 2021 года, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.

В комментарии в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.