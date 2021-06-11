В ЕС разработали план по облегчению путешествий

Страны Европейского союза договорились об ослаблении ограничений на поездки летом, что позволит полностью вакцинированным туристам избежать тестов или карантина и расширить список регионов ЕС, из которых можно безопасно путешествовать, пишут иностранные СМИ.

Послы из 27 стран-членов ЕС одобрили измененное предложение Европейской комиссии о том, что люди, прошедшие полную вакцинацию в течение 14 дней, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, из которой они прибывают, контролирует заражение COVID-19.

Отметим, что чуть более четверти взрослого населения ЕС в настоящее время полностью вакцинированы.

По мере ускорения темпов вакцинации блок ослабит цветовую кодировку, чтобы представить относительную безопасность различных регионов ЕС.

Дети в возрасте 12 лет и старше могут пройти тестирование, но будут помещены в карантин только в том случае, если это необходимо для сопровождающего их взрослого.

Посетители из других стран также могут приехать, если они могут доказать, что они вакцинированы.

Напомним, пограничная политика в целом является делом отдельных стран ЕС, поэтому они по-прежнему могут устанавливать свои собственные правила.