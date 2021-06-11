Никакой махновщины: СБУ пресекла деятельность фейковых властей в Гуляйполе

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожье попытку создания псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированную местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия, сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведения участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.