Американцы рекордно разбогатели за год пандемии

Активы американцев (без учета долга) достигли рекордных 154,2 триллиона долларов по итогам первого квартала этого года. Такие данные размещены на сайте ФРС США, сообщает Лента.ру.

Их совокупное богатство выросло на 26,3 триллиона долларов по сравнению с концом марта прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. В квартальном выражении состояние американцев увеличилось на 5,2 триллиона долларов.

Объем задолженности физлиц составил 17,2 триллиона долларов, чистые активы населения на конец марта были 136,9 триллиона долларов.

Основной вклад в прирост благосостояния принесли вложения в акции и фонды. Стоимость ценных бумаг компаний, находящихся у населения, взлетела на 3,2 триллиона долларов (до 44,098 триллиона), а стоимость недвижимости выросла почти на один триллион долларов (до 33,8 триллиона).