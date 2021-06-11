Под Киевом загорелся ресторан "Старый Крым"

В Софиевской Борщаговке на улице Пушкина рано утром 11 июня загорелся ресторан "Старый Крым", также горят много павильонов. Предварительно, причиной возгорания в ресторане стал поджог, сообщает Вести.

На место прибыли пожарные ГСЧС.

"Киев. Пожар. Поджог. На Софиевской Борщаговке горит ресторан Старый Крым и много павильонов", - говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, на территории "Старого Крыма" горит летняя кухня на площади 40 кв.м. и кровля рядом расположенных торговых павильонов на площади 80 кв.м.