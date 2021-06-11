Абсолютная чемпионка мира по боксу дебютировала в MMA

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс одержала досрочную победу в дебютном поединке в смешанных единоборствах (MMA). Она взяла верх над Бриттни Элкин в рамках турнира PFL 4, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание MMA Fighting﻿, первые два раунда прошли с преимуществом ее соперницы, которая имеет значительно больше опыта в MMA. Элкин раз за разом отправляла американку на настил и владела преимуществом в партере.

Шилдс с большой долей вероятности проигрывала на судейских записках перед решающим отрезком поединка, но сумела совершить камбэк в третьей пятиминутке. Кларисса не позволила сопернице совершить очередной тэйкдаун и засыпала ее мощными ударами. Элкин не оказывала особого сопротивления, что заставило рефери досрочно остановить схватку на отметке 1:44 в третьем раунде.

Шилдс является победительницей Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Она выиграла все 11 поединков в профессиональном боксе, 2 из которых закончились нокаутом в ее исполнении.

Для Элкин это поражение стало седьмым в карьере. В ее активе три победы в смешанных единоборствах.