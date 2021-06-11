Падение ВВП Украины замедлилось

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в январе-апреле замедлилось до 0,2% с 2% по итогам марта, свидетельствуют данные обзора экономической активности по итогам апреля, обнародованного Министерством экономики, сообщает БизнесЦензор.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)", – сказано в документе.

В то же время, по оценкам министерства, по итогам апреля зафиксирован рост сведенного индекса производства (СИП).

"Так, в январе-апреле 2021 года, впервые с декабря 2019 года произошел рост СИП на 0,7% ("минус" 3% в первом квартале 2021 года и 5,9% за 4 мес. 2020 года соответственно)", – отмечается в обзоре.

При этом Минэкономики констатирует, что улучшение экономических показателей преимущественно вызвано эффектом низкой сравнительной базы.