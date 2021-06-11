20 самых богатых владельцев спортивных клубов
Первая двадцатка самых богатых владельцев спортивных команд в мире накопила более 443 миллиарда долларов доходов. Это почти на 70 процентов больше чем в прошлом году. Кто же входит в эту лигу миллиардеров, которые вложились в спорт, сообщает 24 Канал.
Большинство из нас, вероятно, уверены в том, что богатые владельцы спортивных брендов инвестировали или в футбол, или в баскетбол, или в команду, которая принимает участие в автогонках Формула-1.
Однако самый богатый владелец спортивной команды в мире, который недавно также стал самым богатым азиатом – это Мукеш Амбани. Он инвестировал в спорт, который довольно привычный для Индии, откуда он родом, и довольно необычный для европейцев или американцев. Его команда по крикету "Мумбаи Индианс" уже второй год подряд становится чемпионом Индийской премьер-лиги.
Смена лидера на вершине рейтинга
В этом году Мукеш Амбани, благодаря стремительному росту состояния, обошел прошлогоднего номер 1 в рейтинге миллиардеров – владельцев спортивных команд, бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера.
Состояние Стива Балмера, который является владельцем баскетбольной команды "Лос-Анджелес Клипперс", также растёт, хотя догнать Амбани ему будет сложно.
Планка для попадания в 20 самых богатых владельцев спортивных клубов значительно поднялась, и известный многим российский миллиардер Роман Абрамович, что является владельцем действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА лондонского "Челси" – лишь 8 в этом списке. Другой российский миллиардер, который является владельцем футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, с состоянием в размере 6,7 миллиарда долларов вообще выпал из 20 самых богатых владельцев спортивных клубов, в то время как в прошлом году он занимал там 19 место.
Пандемия не помеха для крупных сделок в спорте
Несмотря на пандемию коронавируса и запертые стадионы, крупные сделки в мире спорта в прошлом году осуществлялись удивительно активно. Несколько новых долларовых миллиардеров в актуальном рейтинге добавились именно в конце прошлого года.
Например, миллиардер Стивен Коэн в октябре 2020 наконец получил согласование Высшей лиги бейсбола на приобретение бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" за 2,4 миллиарда долларов. Благодаря этой сделке он и попал в 20-ку самых богатых владельцев спортивных команд в мире.
Состояние миллиардеров стремительно растёт
И хотя нынешний номер 1 рейтингу индийский миллиардер Мукеш Амбани довольно уверенно держит пальму лидерства, темпы роста состояний некоторых участников рейтинга указывают на то, что уже в ближайшее время могут быть перестановки на вершине этого списка. Например, владелец баскетбольного клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Дэн Гилберт с прошлого года увеличил собственные доходы почти на 600%.
20-ка рейтинга самых богатых владельцев спортивных клубов в мире
1. Мукеш Амбани
- Команда: Mumbai Indians
- Вид спорта: крикет
- Общее состояние: 84,7 миллиарда долларов
2. Стив Балмер
- Команда: Los Angeles Clippers
- Вид спорта: баскетбол
- Общее состояние: 74,9 миллиарда долларов
3. Франсуа Пино
- Команда: Stade Rennais FC
- Вид спорта: футбол
- Общее состояние: 56,2 миллиарда долларов
4. Дэниел Гилберт
- Команда: Cleveland Cavaliers
- Вид спорта: баскетбол
- Общее состояние: 45,2 миллиарда долларов
5. Дитрих Матешиц
- Команда: New York Red Bulls, Red Bull Racing
- Вид спорта: футбол, автогонки
- Общее состояние: 28,9 миллиарда долларов
6. Роберт Пера
- Команда: Memphis Grizzlies
- Вид спорта: баскетбол
- Общее состояние: 18,4 миллиарда долларов
7. Стивен Коэн
- Команда: New York Mets
- Вид спорта: бейсбол
- Общее состояние: 16 миллиардов долларов
8. Роман Абрамович
- Команда: Chelsea FC
- Вид спорта: футбол
- Общее состояние: 15,1 миллиарда долларов
9. Дэвид Теппер
- Команда: Carolina Panthers
- Вид спорта: американский футбол
- Общее состояние: 14,5 миллиарда долларов
10. Джозеф Цай
- Команда: Brooklyn Nets
- Вид спорта: баскетбол
- общее состояние: 11 миллиардов долларов
11. Филипп Аншутц
- Команда: Los Angeles Kings, LA Galaxy
- Вид спорта: хоккей, футбол
- Общее состояние: 10,4 миллиарда долларов
12. Хассо Платтнер
- Команда: San Jose Sharks
- Вид спорта: хоккей
- Общее состояние: 9,1 миллиарда долларов
13. Джерри Джонс
- Команда: Dallas Cowboys
- Вид спорта: американский футбол
- Общее состояние: 8,9 миллиарда долларов
14. Шахид Хан
- Команда: Jacksonville Jaguars
- Вид спорта: американский футбол
- Общее состояние: 8,3 миллиарда долларов
15. Стэн Кронке
- Команда: Arsenal, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids
- Вид спорта: футбол, американский футбол, баскетбол, хоккей
- Общее состояние: 8,2 миллиарда долларов
16. Рокко Комиссо
- Команда: ACF Fiorentina
- Вид спорта: футбол
- Общее состояние: 7,2 миллиарда долларов
17. Микки Арисон
- Команда: Miami Heat
- Вид спорта: баскетбол
- Общее состояние: 7,1 миллиарда долларов
18. Стивен Росс
- Команда: Miami Dolphins
- Вид спорта: американский футбол
- Общее состояние: 7 миллиардов долларов
19-20. Роберт Крафт
- Команда: New England Patriots, New England Revolution
- Вид спорта: американский футбол, футбол
- Общее состояние: 6,9 миллиарда долларов
19-20. Артур Бланк
- Команда: Atlanta Falcons, Atlanta United FC
- Вид спорта: американский футбол, футбол
- Общие Состояние: 6,9 миллиарда долларов