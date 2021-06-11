Скалецкая упрекнула местную власть в медленной вакцинации

Глава парламентского комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий заявил, что почти в половине регионов Украины центры вакцинации не открылись. Людям приходится ехать в другие области, чтобы сделать прививку, сообщает Украина24.

Ситуацию прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Напомню, что еще когда мы только начали процесс вакцинации, вопрос интенсивности ее проведения в ряде регионов зависело от того, насколько местная власть организовала мобильные бригады, предусмотрела их деятельность и передвижение, и так далее.

Сейчас мы видим то же самое. Многое зависит от того, насколько местная власть заинтересована и хочет это организовать. К сожалению, имеет место такое, что большинство местных депутатов, избранных местным населением, не понимают своей роли и значения в процессе организации охраны здоровья и вакцинации" , — сказала она.

По словам Скалецкой, центральная власть дает регионам все необходимое для организации вакцинации.