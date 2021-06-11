Скалецкая упрекнула местную власть в медленной вакцинации
Глава парламентского комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий заявил, что почти в половине регионов Украины центры вакцинации не открылись. Людям приходится ехать в другие области, чтобы сделать прививку, сообщает Украина24.
Ситуацию прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Напомню, что еще когда мы только начали процесс вакцинации, вопрос интенсивности ее проведения в ряде регионов зависело от того, насколько местная власть организовала мобильные бригады, предусмотрела их деятельность и передвижение, и так далее.
Сейчас мы видим то же самое. Многое зависит от того, насколько местная власть заинтересована и хочет это организовать. К сожалению, имеет место такое, что большинство местных депутатов, избранных местным населением, не понимают своей роли и значения в процессе организации охраны здоровья и вакцинации", — сказала она.
По словам Скалецкой, центральная власть дает регионам все необходимое для организации вакцинации.
"Центральная власть закупает вакцины, дает правила деятельности мобильных бригад, но далее на местах это нужно организовать. И есть регионы, которые хотят, чтобы жители были провакцинированы, и делают все необходимое, а есть те, которые очень долго раскачиваются", — сказала она.