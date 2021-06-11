В ОП назвали список дружественных для Украины стран

В Офисе президента Украины назвали самые дружественные к стране государства. ﻿Список огласил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, сообщает Деловая столица.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:

США,

Канада,

Турция,

Литва,

Польша.

Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран, сообщил он. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.