Цены на бензин стабилизировались

Сегодня, 11 июня 2021 года, розничные цены на бензин и дизельное топливо не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. В то же время средняя цена на автомобильный газ снизилась на одну копейку, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют свежие данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (0,00), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (0,00), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (0,00), на автомобильный газ - 15,66 гривен за литр (-0,01).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: