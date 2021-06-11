Как извлечь текст из изображения на смартфоне

Часто нужно скопировать текст с изображения, чтобы долго его не переписывать. Если это скриншот, или четкое фото документа, можно довольно легко сохранить текст без сложных манипуляций, сообщает 24 Канал.

Для чего нужно "вытягивать" текст из скриншота или фото

Иногда нужно быстро перевести текст со скана или книги в новый документ, с которым вы работаете. Раньше нужно было перепечатывать весь текст вручную или пользоваться сканером и спецальными программами на компьютере, сейчас же нам понадобится только смартфон.

Все, что нужно для того, чтобы оцифровать текст с фото или скриншота – хороший снимок и приложение Google Lens или Объектив для мобильного телефона.

Как оцифровать текст из изображения – инструкция

Первым шагом будет загрузка приложения Google Lense из магазина Google Play, если его нет на вашем смартфоне. Приложение абсолютно бесплатное для использования, поэтому его нужно только установить.

Вообще это приложение умеет немало интересного:

распознавание объектов и поиск инофрмации в интернете;

перевод надписей захваченных камерой "на ходу";

поиск ресторанов и мест;

распознавание товаров и поиск их в магазинах;

перевод и распознавание текста и многое другое.

Google Lens – многофункциональное приложение для камеры / Фото AndroidAuthority

Сейчас нас интересует распознавание текста и его копирование из скриншота или фотографии.

Для этого нужно выбрать в интерфейсе "Текст" и навести камеру на документ, если тот под рукой (уже на этом этапе Google начнет определять текст).

Далее вам нужно будет его сфотографировать, и приложение сразу выделит зону с печатным текстом на странице.

Можно "вытащить" текст из изображения, просто нажав на иконку галереи и выбрав нужный скриншот или фото.

Нажимаем "Выделить все" (или вручную выделяем нужный текст) и копируем его в буфер обмена.

Фотографируем или выбираем изображение, распознаем текст и копируем его / Скриншот 24 канал

Преимуществом приложения является то, что украинский текст распознается очень хорошо, быстро и без ошибок. Его можно быстро скопировать в буфер обмена или записную книжку, отправить в мессенджер или сразу вставить в документ.

Текст из скриншота страницы в браузере также распознается и копируется очень быстро. Готовый текст остается вставить в текстовый редактор и отредактировать.