В сборной России по футболу выявили коронавирус

Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус за день до стартового матча команды на Евро-2020. 12 июня подопечные Станислава Черчесова проведут поединок против Бельгии, сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание "Чемпионат"﻿, ранее игрок питерского клуба уже перенес COVID-19, у него были антитела, но его ПЦР-тест от 10 июня дал сомнительный результат. При повторном исследовании у него был выявлен коронавирус.

Отмечается, что на чемпионате Европы его место в заявке займет защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев.