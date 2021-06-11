УЗ запускает еще один поезд для велосипедистов: маршрут

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) запускает с 12 июня пригородный поезд №7001/7002 Львов - Мукачево - Львов со специально оборудованными для велосипедов вагонами, сообщает УНИАН.

Кроме этого, с 5 июня вышел на маршрут отремонтированный поезд №829/830 Львов - Ужгород - Львов, который тоже оборудован специальными держателями для велосипедов.

С велосипедами также уже можно путешествовать по маршруту пригородного поезда Святошино – Буча.

Пресс-служба подчеркнула, что в поездах дальнего следования и скоростных поездах перевозить велосипеды пока можно только в разобранном и упакованном виде на местах, предусмотренных для ручной клади.

В то же время все капитально отремонтированные в 2021 году пригородные поезда обустраиваются велодержателями.