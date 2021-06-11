Грета Тунберг возобновила протесты под парламентом Швеции
Эко-активистка Грета Тунберг 11 июня вернулась с пятничным протестом под здание парламента Швеции после того, как долгое время не проводила физические акции в связи с пандемией коронавируса, сообщает Европейская правда.
Грета вышла под здание с группкой других протестующих, в маске с логотипом "Пятницы для будущего" и со слоганом "Школьная забастовка за климат".
"Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество и мы будем действовать в рамках действующих ограничений", - написала она в своем Twitter.
Грета Тунберг начала протестовать под парламентом Швеции с августа 2018 года, призывая политиков активнее бороться с изменением климата. Вскоре ученики и студенты со всего мира начали следовать ее примеру, устраивая регулярные большие протесты, и ее приглашали выступить перед политическими и деловыми лидерами на конференциях ООН и ежегодном экономическом форуме в Давосе.
Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобили Tesla, принадлежит Арнольду Шварценеггеру.