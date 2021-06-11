Грета Тунберг возобновила протесты под парламентом Швеции

Эко-активистка Грета Тунберг 11 июня вернулась с пятничным протестом под здание парламента Швеции после того, как долгое время не проводила физические акции в связи с пандемией коронавируса, сообщает Европейская правда.

Грета вышла под здание с группкой других протестующих, в маске с логотипом "Пятницы для будущего" и со слоганом "Школьная забастовка за климат".

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture#MindTheGap#climatestrike#schoolstrike4climatepic.twitter.com/Q5kvxVXkoS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 11, 2021

"Мы снова вернулись под парламент. Но пандемия еще не закончилась, поэтому на физических акциях нас будет минимальное количество и мы будем действовать в рамках действующих ограничений" , - написала она в своем Twitter.

Грета Тунберг начала протестовать под парламентом Швеции с августа 2018 года, призывая политиков активнее бороться с изменением климата. Вскоре ученики и студенты со всего мира начали следовать ее примеру, устраивая регулярные большие протесты, и ее приглашали выступить перед политическими и деловыми лидерами на конференциях ООН и ежегодном экономическом форуме в Давосе.

Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобили Tesla, принадлежит Арнольду Шварценеггеру.