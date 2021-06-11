Экс-нардеп пришел пьяным на заседание суда

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого следствие подозревает в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) в нетрезвом состоянии, сообщает Деловая столица.

Заседание пришлось перенести на другую дату.

В начале заседания 11 июня судья ВАСУ Виталий Крикливый отметил, что Крючков опоздал почти на полчаса. Судья попросил обвиняемого встать и дать объяснение, потому что Крючков заходил в зал нетвердой походкой и имеет покрасневшие глаза. Обвиняемый признался, что накануне употреблял алкоголь, так как "был на дне рождения" .

На это судья поинтересовался, сколько Крючков выпил и что он употреблял. Экс-нардеп ответил, что празднование, мол, закончилось в час ночи, а выпил он якобы 300 граммов водки, пишет "Украинская правда".

"Высшие специализированные суды не находятся среди субъектов, которые могут привлечь к ответственности за неуважение к суду" , — констатировал судья, отметив, что "обвиняемый до сих пор находится в состоянии алкогольного опьянения" и не сможет должным образом осуществлять свою защиту.

"Я помню, какой вы были активный на других заседаниях, мы заслушивались вашим показаниям, а сегодня у вас язык заплетается. Как вы планировали участвовать в заседании в таком состоянии? Следующее заседание — 12 июля в 9:00. Будем надеяться, все будут здоровы. Там рядом 7 июля ... я уже переживаю, это (именины) Ивана. Вы нормальным будете? Не Иванович, вроде. Ладно, делаем перерыв, нечего тут говорить" , — резюмировал Крикливый.

Напомним, в начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах. В июле того же года НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 года уже Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова, а в апреле 2018 года стало известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019-го бывшего нардепа от БЮТ экстрадировали в Украину и сразу задержали. Соломенский райсуд Киева арестовал его с альтернативой залога 7 млн гривен. Вскоре Крючков вышел под залог.