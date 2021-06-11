Израиль исключит Украину из списка запрещенных для полетов стран

В пятницу, 11 июня, правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года. Правила были введены на фоне пандемии коронавируса в мире, сообщает NEWSru.co.il.

При этом решено с 14 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля ( "страны максимального риска" ). Россия пока в этом списке останется (отметим, что в РФ в последние недели эпидемиологическая ситуация ухудшается).

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Изменения вступят в силу с 15 июня, сообщает пресс-служба главы правительства.