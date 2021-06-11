Аренда жилья: как защититься от квартирных мошенников

Мошенничество при аренде квартир имеет множество схем. Мы рассмотрели наиболее распространенные и собрали информацию о том, как не попасться на удочку злоумышленников, пишет Наталия Миронова, The Page.

Предоплата перед просмотром

«На эту квартиру много желающих. Чтобы придержать ее для вас, нужна предоплата», — скажут вам.

Это наиболее распространенный способ мошенничества при аренде квартир. Еще перед просмотром мошенник может позвонить и сказать, что у него случилось ЧП, например заглохла машина. Для того чтобы все-таки доехать и показать потенциальному квартиросъемщику помещение, нужны деньги, поэтому мошенник попросит перечислить их на карту. Якобы для того, чтобы быстро решить свою проблему и приехать вовремя.

Любая просьба отправить деньги на карту незнакомому человеку при поиске жилья — угроза мошенничества. Ни денег, ни квартиры потенциальный арендатор не увидит. Это же касается и риелторов: если тот просит задаток, от его услуг лучше отказаться.

Невероятно дешево

Объявление о сдаче квартиры выглядит как из сказки: сдается квартира с новеньким ремонтом и идеальным месторасположением. К тому же по невероятно низкой цене.

«Хороший шанс, надо брать», — подумает потенциальный квартиросъемщик и будет категорически неправ.

Для того чтобы проверить адекватность цены, нужно помониторить цены на аренду квартир в этом же доме или районе. Чрезмерно заниженная цена свидетельствует о фейковом объявлении.

По данным OLX, во время пандемии активизировались мошенники, которые выставляли квартиры премиум-класса по эконом-цене. Цену аргументировали пандемией. Дальше классическая схема: просьба перевести на банковскую карту небольшую сумму для оперативного показа квартиры, которая должна была якобы пойти на погашение штрафа за нарушение режима самоизоляции. После оплаты квартиросъемщик выяснял, что таких квартир просто не существует либо адреса ненастоящие.

Идеальные фото

Конечно, арендодатель старается сделать качественные фото квартиры. Но иногда под слишком красивыми фото скрываются мошенники. Проверить подлинность фото достаточно просто: можно воспользоваться сервисом поиска картинок Google. Если квартира на фото якобы находится в Киеве, а поиск по картинкам показывает результаты в других городах – объявление выставил мошенник.

Фейковый адрес

Просмотр квартиры проходит удачно, ничто не вызывает подозрений. Арендодатель предлагает подписать договор. Сделка проходит удачно, и все кажется прекрасным до выяснения одного нюанса: адрес в договоре найма указан абсолютно другой.

Если это произошло — добиться правды будет очень сложно, поскольку в договоре стоит подпись квартиросъемщика. Чтобы не допустить такого, нужно тщательно прочитать договор.

Еще одна схожая схема, когда квартиросъемщик заключает договор, оплачивает аренду и потом выясняет, что квартира не сдается, а ее реальные собственники не знают ни о каких риелторах. В этом случае мошенник показывает копию документов владельцев.

Там царапина на шкафу

Еще одна частая схема – досрочный разрыв договора аренды из-за какой-то царапины на мебели, надорванных обоев и т. д. Негатив заключается не только в срочном выселении и поиске нового жилья, но и в том, что арендодатель не вернет залог.

Чтобы такого не произошло, при заключении договора необходимо тщательно прописать состояние квартиры, мебели и техники в ней. Еще необходимо прописать условия, по которым депозит могут не вернуть.

Как не попасться на удочку мошенников

Для того чтобы арендовать квартиру без проблем, необходимо узнать о ней как можно больше деталей. Нужно выяснить точный адрес, инфраструктуру вокруг, посмотреть новые фотографии квартиры, документы, которые подтвердят личность собственника, и документы на жилье. Еще можно попросить квитанции об уплате коммунальных услуг.