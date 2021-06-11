В Северной Корее любителям слушать k-pop грозит 15 лет тюрьмы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын называл k-pop "злокачественной опухолью". Тех, кого поймают за прослушиванием музыки, мода на которую зародилась в Южной Корее, отправят в исправительно-трудовой лагерь на 15 лет, сообщает Вести.

По словам аналитиков, которые отслеживают ситуацию в КНДР, Ким обеспокоен ростом популярности южнокорейских развлечений среди молодежи Северной Кореи. По мнению лидера страны, это может поставить под угрозу стабильность страны. Сообщается, что многие молодые северокорейцы тайно смотрят дорамы и слушают k-pop, который ввозят в страну контрабандой из Китая на флеш-накопителях.

Ким пытается остановить очередную волну моды, музыки и культуры из Южной Кореи, которая, как предупреждали государственные СМИ КНДР, заставит Северную Корею "рухнуть", если ее не остановить. Ким приказал правительству подавить культурное вторжение.

В декабре коммунистическое государство ввело новый закон, по которому любой, кого поймают за просмотром или хранением южнокорейских развлечений, может быть приговорен к 15 годам исправительно-трудового лагеря. Ранее максимальное наказание составляло пять лет каторжных работ.