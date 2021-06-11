Германия отменит ограничения на въезд с 1 июля

Власти Германии отменят ограничения на въезд для иностранных туристов. Однако страны должны соответствовать определенному показателю по заболеваемости COVID-19, сообщает Сегодня.

По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", – сказано в материале немецкой газеты.

На сегодняшний день в Украине показатель заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч человек.