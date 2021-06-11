В Харькове обжалуют новое решение суда о переименовании проспекта Жукова

Харьковский горсовет подаст апелляцию на решение окружного админсуда об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, сообщает Новое время.

Как заявили в пресс-службе горсовета, при рассмотрении дела суд допустил грубое нарушение норм процессуального права.

"Суд необоснованно отказал во всех заявлениях и ходатайствах городского совета о направлении судебного поручения, о назначении военной экспертизы, об отложении рассмотрения дела в связи с проведением экспертного исследования, вызове в судебное заседание эксперта и т. п", — отметили там.

В горсовете также заявили, что рассмотрели без участия представителей городского совета, несмотря на то, что суду было предоставлено заявление о невозможности по объективным причинам представителей городского совета принимать участие в заседании.