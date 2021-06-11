В мировой столице электромобилей разгорелся конфликт из-за нефти

Норвегия, которая позиционирует себя как прогрессивная и экологичная страна, является крупнейшим в Западной Европе производителем нефти и газа. Мировая столица электромобилей (в расчете на душу населения) добывает больше нефти, чем Саудовская Аравия или Россия, сообщает Лента.ру.

Из-за этого противоречия в стране разгорелся конфликт между политическими партиями и обычными людьми.

"Нас всего пять миллионов человек, но мы по-прежнему являемся одними из крупнейших в мире экспортеров нефти и газа. Для норвежской климатической политики очень важно, чтобы мы прекратили разработку новых месторождений" , — заявила политик от партии «зеленых», вице-мэр Осло Лан Мари Нгуен Берг.

После этого она получила поток ненавистных сообщений, угроз и расистских комментариев в социальных сетях.

В нефтегазовом секторе занято около 200 тысяч человек. Введение ограничений в этой отрасли может оказать более значительное и долгосрочное влияние на жизнь норвежцев, чем любая климатическая политика, пишет издание. На данный момент политика Норвегии направлена на то, чтобы сократить часть выбросов углекислого газа, производимых при добыче нефти и газа. При этом все основные партии Норвегии хотят, чтобы промышленность продолжала разведку и разработку новых месторождений.