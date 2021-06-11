УЗ запускает новые поезда из Киева: список маршрутов

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) в июне запускает три поезда из Киева в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель, сообщает УНИАН.

Будут запущены рейсы №243/244 Киев - Рахов - Киев, №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев и №202/201 Ковель - Киев.

Пресс-служба УЗ отмечает, что поезд №243/244 Киев - Рахов - Киев будет курсировать из Киева с 17 июня через день и по нечетным числам, а из Рахова - с 18 июня и по четным.

Поезд №139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев будет курсировать с 17 июня по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского - с 18 июня и по четным числам.

Кроме того, к удлиненному праздничному уикенду (19-21 июня) «Укрзализныця» назначает дополнительный поезд №202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37. В обратном направлении поезд отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 08:18.

Также УЗ продолжает оптимизировать рейсы в рамках обещанной пассажирам экономии 1 млн часов времени в год.