SkyUp будет летать еще в один туристический город в Греции

Авиакомпания SkyUp со 2 июля 2021 года запустит рейсы по маршруту "Киев - Салоники - Киев", таким образом расширяя свою полетную программу в Греции, сообщает УНИАН.

Сначала отправиться на курорт можно будет раз в неделю - по пятницам, а с 13 июля SkyUp добавит еще один рейс по вторникам.

Таким образом, рейс до Салоник дополнит греческую программу SkyUp, куда уже можно запланировать поездку на Корфу и Родос из Киева, а также в Ираклион из Киева и Одессы.

Немного фактов о Салониках

Салоники - второй по размерам город Греции после Афин и один из самых известных курортов страны. Расположенные на побережье залива Эгейского моря, Салоники привлекают туристов как мягким средиземноморским климатом, так и множеством интересных исторических локаций и музеев.

Кроме того, в Салониках расположен большой порт, который имеет соединение с греческими островами, а значит туристы могут спланировать свой маршрут так, чтобы начать путешествие в Салониках, а затем отправиться морем на Кипр или Родос и оттуда уже вернуться в Украину.

Информация о въезде на территорию Греции

Сейчас для пересечения границы Греции всем гражданам Украины (требования распространяются на взрослых и детей старше 5 лет) необходимо:

заполнить Форму уведомления о местонахождении пассажира (PLF);

предоставить отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия;

ИЛИ иметь справку о полном прохождении вакцинации минимум за 14 дней до путешествия;

Или предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровлении и наличии антител или положительный ПЦР-тест, после получения которых прошло от 2 до 9 месяцев.

Сертификат вакцинации, результаты тестов и справки должны предоставляться только на английском языке.

Власти Греции оставляют за собой право проводить выборочное бесплатное тестирование туристов на коронавирус. В случае получения положительного результата путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин.

Для комфортного путешествия рекомендуется дополнительно проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.