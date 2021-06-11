В Латвии арестовали депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Суд Видземского предместья Риги избрал арест как меру пресечения для депутата Сейма Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Европейская правда.

Адамсонс может обжаловать решение в течение семи дней в Рижском окружном суде.

Заседание 11 июня продолжалось около двух часов. Адамсонса вывели из него в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности. От комментариев он отказался.

Согласно законодательству, арест выбирают в качестве меры пресечения только в случае, если следствие обладает достаточными фактами для обоснованного подозрения в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение иной меры пресечения не может гарантировать, что лицо не совершит нового правонарушения или не станет уклоняться от следствия.