Что известно об обысках в Нафтогазе

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил проведение обысков в компании. Работники сотрудничают со следствием. Об этом сказал директор по интегрированным коммуникациям Группы "Нафтогаз" Максим Белявскии, сообщает UBR.

Он отметил, что проводится конструктивный и цивилизованный диалог с правоохранителями. При этом причины таких следственных действий он назвать не смог.

В свою очередь источник в Государственной фискальной службе (ГФС) связал такую активизацию с тем, что органу осталось "жить" считанные месяцы. Поскольку после запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) ГФС войдет в его состав.

Также собеседник выдвинул две версии происходящего: первая – фискалы "пытаются подзаработать" перед ликвидацией; вторая – глава ГФС Вадим Мельник пытается доказать свою значимость.

"Но у него это вряд ли получится, потому как БЭБ подчиняется вице-премьеру – [министру экономики Алексею] Любченко (ранее он возглавлял Госналоговую службу, – ред.), а с ним у Мельника довольно напряженные отношения" , – подчеркнул собеседник издания.

Инвестбанкир Сергей Фурса высказал другую версию причины обыска в "Нафтогазе".