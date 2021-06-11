В мире снова сменился самый богатый человек

Основатель Amazon Джефф Безос сменил главу модного дома LVMH Бернара Арно и снова стал богатейшим человеком в мире. Последний находился в топе списка около двух недель, пишет Forbes, сообщает Лента.Ру.

Миллиардер Джефф Безос в четверг вернул себе первое место в списке самых богатых людей за счет роста акций Amazon более, чем на два процента. Собственный капитал Безоса увеличился при этом на 3,5 миллиарда долларов. Акции компании LVMH Бернара Арно упали в цене на один процент, сократив состояние бывшего богатейшего бизнесмена на 1,4 миллиарда долларов.

Состояние Безоса на 11 июня составляет 193,5 миллиарда долларов, у Арно на втором месте рейтинга — 192,9 миллиарда долларов, на третьем месте создатель Tesla и SpaceX Илон Маск c 152,7 миллиарда долларов.

Большая часть собственного капитала Безоса связана с акциями компании Amazon, которой он прежде руководил. Миллиардеру принадлежит около 10 процентов гиганта электронной коммерции. Часть дохода Безоса представлена вложениями в недвижимость и активами аэрокосмической организации Blue Origin. В понедельник основатель Amazon заявил, что 20 июля вместе с братом совершит от компании первый космического полет.

Рост благосостояния Арно за последние 14 месяцев связывают с хорошими показателями в пандемию коронавируса компаний LVMH, в которую входят бренды Luis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo и Bulgari.