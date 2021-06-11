Суд признал незаконным запрет на посещение школ для непривитых детей

Одесский окружной административный суд признал незаконным решение городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) о запрете посещения детских садов и школ детям, не имеющим прививок, сообщает Думская.

Судья Леонид Свида удовлетворил иск, поданный в 2018 году одесситкой, которая намеревалась устроить своего ребенка в ясли-сад № 154 и получила отказ со ссылкой на упомянутое решение.

Суд проанализировал действующие нормы законодательства, которые регулируют введение противоэпидемических мероприятий на местном уровне. Судья пришел к ожидаемому выводу о том, что такие меры вводятся при возникновении неблагополучной эпидемиологической ситуации, а решения об ограничениях принимают местные органы власти и местного самоуправления по представлению главного государственного санитарного врача области, города, района.

При этом суд выяснил, что в данном случае представления главгоссанврача не было, утверждения о наличии неблагополучной ситуации были голословными, а комиссия ТЭБ, которая приняла решение, не является органом местного самоуправления или исполнительным органом Одесского горсовета. Соответственно, протокольное решение комиссии не является нормативно-правовым актом и не может применяться для регулирования конституционных прав граждан.

Также суд установил, что не могут быть основанием для таких ограничений совместные письма Министерства образования и Министерства здравоохранения. Такие письма по поводу недопуска непривитых детей ведомства традиционно рассылают накануне каждого учебного года, и директора учебных учреждений ссылаются на них как на норму права. Как установил суд, юридической силы эти письма не имеют.

Отметим, что если решение вступит в законную силу, это может иметь весьма серьезные последствия. Дело в том, что после незаконной ликвидации Госсанэпидслужбы в Украине возникла правовая дыра: широчайшие законные полномочия главных государственных санитарных врачей, которые являются «командующими» в вопросах противодействия эпидемиям, фактически зависли в воздухе. В стране не осталось ни одного главгоссанврача района, города или области (областные вроде как есть, но поскольку должными лицами СЭС они не являются, то и выполнять полномочия главгоссанврачей они не могут и не выполняют). Поэтому законным образом никакие ограничительные меры сейчас принимать невозможно, и решение суда это фактически констатирует.