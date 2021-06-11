Суд признал незаконным запрет на посещение школ для непривитых детей

Суд признал незаконным запрет на посещение школ для непривитых детей

Одесский окружной административный суд признал незаконным решение городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) о запрете посещения детских садов и школ детям, не имеющим прививок, сообщает Думская.

Судья Леонид Свида удовлетворил иск, поданный в 2018 году одесситкой, которая намеревалась устроить своего ребенка в ясли-сад № 154 и получила отказ со ссылкой на упомянутое решение.

Суд проанализировал действующие нормы законодательства, которые регулируют введение противоэпидемических мероприятий на местном уровне. Судья пришел к ожидаемому выводу о том, что такие меры вводятся при возникновении неблагополучной эпидемиологической ситуации, а решения об ограничениях принимают местные органы власти и местного самоуправления по представлению главного государственного санитарного врача области, города, района.

При этом суд выяснил, что в данном случае представления главгоссанврача не было, утверждения о наличии неблагополучной ситуации были голословными, а комиссия ТЭБ, которая приняла решение, не является органом местного самоуправления или исполнительным органом Одесского горсовета. Соответственно, протокольное решение комиссии не является нормативно-правовым актом и не может применяться для регулирования конституционных прав граждан.

Также суд установил, что не могут быть основанием для таких ограничений совместные письма Министерства образования и Министерства здравоохранения. Такие письма по поводу недопуска непривитых детей ведомства традиционно рассылают накануне каждого учебного года, и директора учебных учреждений ссылаются на них как на норму права. Как установил суд, юридической силы эти письма не имеют.

Отметим, что если решение вступит в законную силу, это может иметь весьма серьезные последствия. Дело в том, что после незаконной ликвидации Госсанэпидслужбы в Украине возникла правовая дыра: широчайшие законные полномочия главных государственных санитарных врачей, которые являются «командующими» в вопросах противодействия эпидемиям, фактически зависли в воздухе. В стране не осталось ни одного главгоссанврача района, города или области (областные вроде как есть, но поскольку должными лицами СЭС они не являются, то и выполнять полномочия главгоссанврачей они не могут и не выполняют). Поэтому законным образом никакие ограничительные меры сейчас принимать невозможно, и решение суда это фактически констатирует.

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