В Запорожье над небом зафиксировали необычное явление (фото)

В Запорожье во время непогоды над небом зафиксировали невероятно красивое и в то же время ужасающее явление - мезоциклон, сообщает РБК-Украина.

Фото: необычное явление в Запорожье (facebook, com / Александр Поздняков)

Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Позняков.

Так, явление фотограф заметил, 10 июня, в Хотинском районе Запорожья.

"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощность стихии впечатляет" , - подписал свою фотографию фотограф.

Кроме того, пользователи поделились фотографиями, как это явление выглядело на Набережной магистрали.