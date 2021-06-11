В Запорожье над небом зафиксировали необычное явление (фото)
В Запорожье во время непогоды над небом зафиксировали невероятно красивое и в то же время ужасающее явление - мезоциклон, сообщает РБК-Украина.
Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Позняков.
Так, явление фотограф заметил, 10 июня, в Хотинском районе Запорожья.
"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощность стихии впечатляет", - подписал свою фотографию фотограф.
Кроме того, пользователи поделились фотографиями, как это явление выглядело на Набережной магистрали.