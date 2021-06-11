НАТО может приравнять атаку спутника к нападению на Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс хочет внести изменения в статью о коллективной обороне, сообщает РБК-Украина.

Лидеры НАТО хотят приравнять нападение на космический спутник одного из членов Альянса к нападению на НАТО. Об этом говорится в интервью Столтенберга изданию Der Spiegel.

Вопрос распространения 5-й статьи устава Альянса на космос планируют рассмотреть на предстоящем саммите НАТО, который состоится 14 июня.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне" , - сказал генсек НАТО.

Столтенберг пояснил, что в случае одобрения такого решения 5 статья устава НАТО может быть применена в случае нападения потенциального противника за пределами Земли.