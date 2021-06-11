Ницой назвала сборную по футболу "кончеными московитами"
Активистка Лариса Ницой раскритиковала сборную Украины по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, сообщает Деловая столица.
Об этом Ницой написала на своей странице в Facebook.
Напомним, игроки сборной Украины по футболу составили официальный музыкальный плейлист команды перед Евро-2020, куда вошли три российских исполнителя во главе с Моргенштерном.
"Это просто трэш какой-то. Сначала Сборная Украины по футболу публикует плейлист с русскими песнями. Потом говорит, что это не их плейлист — и публикует новый, уже их, куда не вошла ни одна украинская песня. Украинские футболисты демонстрируют публично свою московитость — а потом возмущаются, что московиты им указывают на форму…Вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия запрещает вам форму. Вы их подданные. Вы их — со всеми потрохами, то есть, мозгами", — написала Ницой.