Ницой назвала сборную по футболу "кончеными московитами"

Активистка Лариса Ницой раскритиковала сборную Украины по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, сообщает Деловая столица.

Об этом Ницой написала на своей странице в Facebook.

Напомним, игроки сборной Украины по футболу составили официальный музыкальный плейлист команды перед Евро-2020, куда вошли три российских исполнителя во главе с Моргенштерном.