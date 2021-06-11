Apple исправила главный недостаток iPad

Новый iPad Pro получил усиленную раму, защищающую его от сгибания. Об этом в своем обзоре на YouTube-канале JerryRigEverything заявил блогер Зак Нельсон (Zack Nelson, сообщает Лента.Ру.

Популярный энтузиаст, занимающийся проверкой гаджетов на прочность, испытал актуальный iPad Pro. В первую очередь Нельсон попытался поцарапать металлические рамки и заднюю панель девайса — ему удалось оставить глубокие царапины с помощью канцелярского ножа. Также блогер попробовал прожечь дисплей зажигалкой. После прожига на экране остались черные пятна, но спустя несколько минут они исчезли без следов. Зак Нельсон отметил высокое качество защитного стекла и дисплея mini-LED.

В завершении блогер традиционно попробовал согнуть гаджет пополам, используя силу рук. Автору это удалось, однако, по его словам, он применил значительное усилие. После эксперимента iPad Pro потерял изначальную форму, защитное стекло от экрана частично отошло. Энтузиаст отметил, что Apple значительно улучшила прочность своих планшетов, тем самым исправив один из главных недостатков iPad.

В ноябре 2018 года Зак Нельсон тестировал iPad Pro и на видео сломал аппарат пополам. Блогер сравнил прилагаемое усилие для деформации гаджета со сгибанием листа бумаги.

Актуальный iPad Pro с матрицей Liquid Retina XDR на основе дисплея mini-LED был представлен в конце апреля. Девайс получил экран с тонкими рамками, процессор M1, поддержку 5G, до 16 гигабайт оперативной памяти и до двух терабайт встроенной памяти, двойную основную камеру с лидаром и 12-мегапиксельную широкоугольную селфи-камеру. Стоимость iPad Pro в России начинается со 107 тысяч рублей.