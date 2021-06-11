Гордон об интервью с Гиркиным: это была спецоперация

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что его интервью с экс-лидером боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным было спецоперацией украинских спецслужб, сообщает Украина24.

"На сегодняшний день могу сказать конкретно, что интервью с Гиркиным было спецоперацией главного управления Военной разведки Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Дмитрия Гордона как журналиста. Цель его была в том, чтобы военный преступник Гиркин ответил на вопросы, сформулированные ГУ военной разведки и ГПУ, в точности заданные, чтобы он точно на них ответил. И чтобы, в отличие от всех интервью, которые он давал, ГПУ зафиксировала все в процессуальном порядке – так, как это должно быть", - объяснил журналист.