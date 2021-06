В США готовят закон, требующий разделения Apple, Facebook, Amazon

Американские конгрессмены готовят двухпартийный законопроект, который потребует от крупных технологических компаний отделить основные платформы от остального бизнеса, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, законопроект будет представлен законодателями уже в пятницу.

Другой законопроект, который также ожидается в пятницу, коснется возможностей технологических компаний по использованию своих платформ для продвижения собственных продуктов в ущерб конкурентам.

Оба законопроекта получили поддержку представителей как республиканцев, так и демократов, и, как ожидается, к моменту, когда они будут опубликованы, число поддержавших их увеличится.

"Должно стать незаконным для операторов платформ владеть или контролировать направление бизнеса, помимо самой платформы, когда такое владение или контроль создают непримиримый конфликт интересов", - говорится в предварительном тексте законопроекта, оказавшемся в распоряжении WSJ.

Окончательный текст, однако, может измениться, пишет газета.

Для того, чтобы законопроект был принят, его должна одобрить контролируемая демократами Палата представителей, а также Сенат, где ему необходимо получить достаточную поддержку республиканцев. При том, что республиканцы высказывают обеспокоенность растущим влиянием крупных технологических компаний, многие из них скептически относятся к изменению антимонопольных законов.

В общей сложности американские законодатели рассматривают пять законопроектов, призванные сократить влияние технологических гигантов, таких как Apple Inc., Facebook Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.