Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства, сообщает Лента.Ру.

В сообщении говорится, что российские самолеты дважды за день нарушили воздушное пространство Дании. ВВС страны использовали авиацию, чтобы «урегулировать ситуацию».

Информацию подтвердила министр обороны Дании Трине Брамсен. По ее словам, военное ведомство пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. Глава МИД Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что считает недопустимым, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство страны.

"Такие действия похожи на умышленные" , — отметил министр.

Кофод добавил, что уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.