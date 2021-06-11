Назло мужу: мачеха бросила ребенка на вокзале в 200 км от дома

Женщина Одессы вывезла 4-летнего пасынка в Херсон и бросила его на вокзале, сообщает Телеграф.

Мать мальчика умерла несколько лет назад, а его отец около года назад сошелся с новой возлюбленной, однако недавно он отправился в Мариуполь служить в ВСУ, а сына от предыдущего брака он доверил женщине.

Накануне в телефонном разговоре они поссорились, а потому мачеха сорвала злость на 4-летнем Тимуре, после чего отвезла его за 200 километров от дома и бросила на вокзале.

Брошенного ребенка обнаружили неравнодушные прохожие, которые сообщили в полицию. Правоохранители затем передали его врачам, а те после осмотра обнаружили на теле мальчика следы побоев.

В итоге, Тимура передали его дедушке, а 23-летнюю мачеху теперь разыскивают. За свой поступок женщине грозит до пяти лет лишения свободы.