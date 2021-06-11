Под Запорожьем мужчина выпил бензин вместо спиртного и закурил
Сегодня, 11 июня, в Запорожской области 28-летний мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, пошел курить, сообщает Страна.ua.
"В селе Приморское Васильевского района мужчина 28 лет получил ожоги. На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Пострадавшего с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40% госпитализировали в больницу в г. Запорожье", - заявили в пресс-центре областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Согласно данным местного издания 061.ua, мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там в доме он нашел бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.
Позже выяснилось, что в бутылке был бензин. Однако мужчина был очень пьян и не заметил. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации.
В данный момент правоохранители зарегистрировали информацию о событии, проводится проверка.