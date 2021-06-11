Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

Зеленский заявил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.